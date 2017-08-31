Дівчина з Тернопільщини претендує на звання Міс Португалія. ФОТО

Дівчині 19 років, має 170 см зросту. Вона народилася у місті Заліщики Тернопільської області, але згодом переїхала у Португалію. Зараз навчається у Лісабонському національному університеті та мріє виграти престижний конкурс краси «Miss European».

– Доброго дня, українці. Я фіналістка конкурсу Miss European. Зараз проходить онлайн голосування і мені необхідна Ваша допомога. Голосувати можна кожного дня до 8 вересня . Заздалегідь дякую за допомогу. Українського цвіту – по усьому світу!, – пише Наталя на своїй сторінці в мережі «Фейсбук».

Підтримати нашу землячку та проголосувати за неї можна ТУТ.

Джерело: Тернополяни