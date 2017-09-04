Дівчина-карнавал: студентка з Тернополя порвала “Х-Фактор”. ВІДЕО

04/09/2017 0
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Підірвати зал і змусити суддів в такт качати головою вдалося дівчинці-карнавал Маші Стопник.

На сцені проекту “Х фактор” дівчина виконала хіт Джессі Джей – “Mama Knows Best”. Тепер її чекають нелегкі випробування в тренувальному таборі, повідомляє “20 хвилин“.

– Я хочу співати. В мене просто маніакальна любов до сцени, – розповіла дівчина перед виступом.

 

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