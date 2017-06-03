Діти учасників АТО з Тернопільщини поїхали на відпочинок до одеського табору

03/06/2017 Розмір тексту:

Півсотні дітей учасників АТО з Тернопільської області відправилися на відпочинок до Одеського табору. Вони перебуватимуть там два тижні. Відпочинок організували тернопільські волонтери за кошти місцевих доброчинців.

Тринадцятирічний Влад вперше їде на море. Хлопчик у передчутті захоплюючої подорожі. «Дуже давно хотілося поїхати на море. І от нарешті ця мрія здійснилася. Їду зі своєю меншою сестричкою і чекаю, що то буде дуже гарний час».

До Одеського табору їдуть також діти з прифронтових міст Луганської і Донецької областей. «Це буде спільний відпочинок дітей з різних регіонів України. Вони зможуть поспілкуватися і подружитися. Це дуже потрібно, щоб жителі різних регіонів спілкувалися. Оскільки це ще раз доводить, що ми громадяни однієї країни», – відзначає координатор волонтерської групи, громадської організації «Схід та Захід єдині» Василь Конько.

Волонтери розповідають, що на 16 червня запланована наступна поїздка дітей учасників АТО на море. Там ними опікуватимуться волонтерські організації з Одещини. У програмі відпочинку – екскурсії Одесою.

Софія Романська