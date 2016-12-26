Діти учасників АТО отримали подарунки від української діаспори

26/12/2016 Розмір тексту:

На Тернопільщині продовжується акція «Теплом зігріємо серця». З нагоди Різдва Христового 215 дітей отримали подарунки від представників української діаспори зі Сполучених Штатів Америки, Канади, Великобританії.

З кожним роком акція «Теплом зігріємо серця» стає більш масштабною. Волонтерам вдається залучати не лише підприємців, але й звичайних емігрантів, які проживають у розвинених країнах світу.

Організовує акцію Спілка української молоді за кордоном. «Дуже приємно, що все більше людей відгукується, щоб передати подарунки для наших діток. Ці подарунки ми направляємо насамперед для дітей воїнів АТО, а також для дітей з родин переселенців. Цього разу до України надійшло більш ніж 1800 подарунків з США, Великобританії, Канади, Австралії, Німеччини, а також Естонії. До нашої області прийшло 215 пакунків із Британії, Канади, Сполучених Штатів Америки. Подарунки дуже часто іменні, а також підібрані під стать дитини. У цих подарунках дуже багато різних потрібних речей. Нам було приємно вручити їх дітям українських воїнів і переселенців», – каже координатор акції «Теплом зігріємо серця» Мар’яна Марець.

Щоб вручити подарунки, дітей зібрали в палаці кіно, також запропонували перегляд фільму «Лапа».