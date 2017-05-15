Діти бійців АТО з Тернопільщини поїхали на відпочинок до Хорватії

15/05/2017 Розмір тексту:

45 дітей учасників АТО поїхали відпочивати до Хорватії. За кордоном їх чекає десятиденний відпочинок, який оплачує Хорватія, витрати на дорогу компенсують з обласного бюджету.

Це перше поїздка з Тернопільщини дітей АТО цього року. Відтак малеча в очікуванні приємного відпочинку.

«Мені дуже цікаво їхати туди. Я ще не була за кордоном. А про Хорватію багато читала. І мені вже подобається ця країна. І дуже раду, що їду туди разом зі своїми друзями», – каже юна тернополянка Анастасія.

Діти подорожуватимуть через Ромунію і Сербію. Загалом подолають понад дві тисячі кілометрів. «Оплачує дорогу наша сторона, а Хорватська сторона організує екскурсії та розваги. Думаю, дітям там сподобається. Хочеться, щоб вони повернулися додому з новими враженнями, щоб трохи відволіклися. Діти їдуть у супроводжені соціальних служб, тож, можемо стверджувати, що ця поїздка безпечна», – каже начальник управління міжнародного співробітництва ОДА Віталій Сікаринський.

Організатори відпочинку дітей воїнів АТО розповідають, що попереду у планах подібні подорожі до Грузії, Сербії, Угорщини і Литви.

Софія Романська