Дітей та жінок у Збаражі в заручники ніхто не брав – поліція

21/02/2017 Розмір тексту:

Інформація, яка з’явилася на сайтах щодо обшуків на підприємстві у Збаражі та взяття дітей і жінок у заручники, не відповідає дійсності.

Про це повідомляють у ВК НП Тернопільської області.

За словами правоохоронців, впродовж кількох місяців триває розслідування кримінального провадження за статтею 191 ККУ – Привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем.

Ще у жовтні 2016 року до управління захисту економіки в Тернопільській області звернувся із заявою представник ГО “Громадський спротив корупції”. Чоловік повідомив, що керівник одного з комунальних підприємств займається розкраданням коштів міського бюджету Збаража.

Дану інформацію почали перевіряти правоохоронці. 20 лютого, в рамках кримінального провадження та на підставі ухвали суду, відбулися санкціоновані обшуки на підприємстві та за місцем проживання фігуранта справи.

З метою забезпечення належного проведення обшуку та недопущення втручання сторонніх осіб, правоохоронці залучили спецпідрозділ.

Останні перебували у масках, екіпіровані спецзасобами, з жетонами та з розпізнавальними шевронами. Бійці спецпідрозділу залишилися біля входу на територію житлового господарства, а слідчий з представниками УЗЕ пішли до будинку. Приїхав за цією ж адресою і депутат Верховної ради.

Показавши документи та дозволи на проведення обшуку, працівники поліції почали свою роботу. Ніхто нікого у заручники не брав. Мешканці та гості будинку вільно пересувалися по оселі.

Відповідно до частини 3 статті 236 КПК, слідчий, прокурор має право заборонити будь-якій особі залишити місце обшуку до його закінчення та вчиняти будь-які дії, що заважають проведенню обшуку. Невиконання цих вимог тягне за собою передбачену законом відповідальність.

Обшук тривав близько чотирьох годин. Після його закінчення правоохоронці залишили будинок, вилучивши документи для перевірки.