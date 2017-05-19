Дільничий вимагав хабар від студента-наркомана: у поліції розповіли подробиці

19/05/2017 Розмір тексту:

За непритягнення до адміністративної відповідальності тернополянина, старший дільничний офіцер поліції вимагав у нього чотириста доларів.

18 травня під час передачі частини коштів, а саме 5200 гривень, правоохоронця піймали працівники управління СБУ, внутрішньої безпеки та обласної прокуратури.

За словами оперативників внутрішньої безпеки, дільничний оформляв справу, в якій фігурував один із студентів місцевих вишів. Юнака у квітні знаркотичною сировиною піймали правоохоронці.

Аби не повідомляти у навчальний заклад й батьків та за нескладанняадміністративного протоколу працівник поліції запропонував залагодитипитання за допомогою грошей.

Правоохоронці взяли на гарячому хабарника саме під час передачі частиникоштів.

Досудове розслідування проводить обласна прокуратура. Триває слідствовідповідно до статті 368 частина 3 ККУ – прийняття пропозиції, обіцянки абоодержання неправомірної вигоди службовою особою, повідомляють в ГУ НП.