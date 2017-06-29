Ділкам, котрі набирали воду під Тернополем і продавали її як джерельну, інкримінують шахрайство

29/06/2017 Розмір тексту:

Статтю 190 частину 3 ККУ – шахрайство, вчинене у великих розмірах розслідують оперативники Головного управління Національної поліції в Тернопільській області. Справа стосується видобування, розливу та реалізації води з колодязя у Петрикові для продажу в обласному центрі.

Нагадаємо, що наприкінці травня до оперативників управління захисту економіки Тернопільщини звернувся житель обласного центру із заявою про те, що якість води, яку продають в автоматах, викликає сумніви.

Повідомлення тернополянина поліцейські внесли до журналу єдиного обліку про скоєні злочини та правопорушення. Було здійснено забір води із автомата для проведення експертизи.

Відповідно до результатів санітарно-епідеміологічної служби, якість питної води за бактеріологічними показниками, відібраними з цеху по розливу води підприємця на території села Петриків та з автомату на вулиці Львівська не відповідає вимогам ДСанПіНу 2.2.4-171-10 “Гігієнічні вимоги до води питної призначеної для споживання людиною”. У воді виявили колі-формні бактерії та цитробактер.

У апаратах на вулицях Карпенка та Винниченка вода у нормі.

За словами правоохоронців, вони відкрили кримінальне провадження за фактом шахрайства, оскільки підприємець рекламував воду, як видобуту з джерел одного з Тернопільських районів. Хоча насправді її викачували з колодязя у селі Петриків. Триває слідство.