Дії поліціянтів стосовно депутата облради були неправомірними, а відео сфальсифіковане, – ВО “Свобода”

22/11/2017 Розмір тексту:

Повідомлення прес-служби фракції ВО “Свобода” в Тернопільській обласній раді щодо неправомірних дій поліціянтів стосовно депутата облради та фальсифікації оприлюдненого відео.

21 листопада 2017 року депутат Тернопільської обласної ради від ВО “Свобода” Олександр Башта, перебуваючи у Тернополі на вул. Замковій поряд із будівлею Пенсійного фонду України в Тернопільській області, зафіксувавши факт порушення правил дорожнього руху (розміщення автомобіля служби таксі на місці стоянки автомобілів для інвалідів), повідомив про це працівників Національної поліції за телефоном 102. Він залишився на місці події для очікування працівників патрульної поліції, а також фіксації цього правопорушення та його усунення. Однак працівники патрульної поліції, які прибули за викликом, замість оформлення відповідного факту правопорушення, вступили в словесну перепалку й у брутальній формі та з претензіями розпочали спілкування із заявником (3 секунда оприлюдненого відео), поводили себе грубо, порушуючи норми Закону України “Про Національну поліцію” та, замість виконання службових обов’язків, наказали Олександру Башті, який вже 26 років пересувається в інвалідному візку, вийти (!) з автомобіля (10 секунда відео), чого він природньо не може зробити, а після цього (50 секунда відео) ‒ вирішили викликати слідчо-оперативну групу, додавши: “Нехай забирає і оформляє”… Таким чином, “доблесним” тернопільським поліціянтам вистачило однієї хвилини, щоби продемонструвати усю свою “професійність” і “ефективність” реформи поліції.

Хочемо відзначити “оперативність” тернопільських поліцейських, яким було достатньо трохи більше двох годин для оперативного оформлення “численних побоїв” своїх працівників та монтування відео з нагрудної камери одного з поліцейських та поширення фальшивої інформації в мережі Інтернет. Звертаємо увагу, що з оприлюдненого відео видалено кілька фрагментів, а саме фіксацію інциденту в період часу (розміщено справа вгорі зображення) між 16 год 59 хв 16 с та 16 год 59 хв 54 с (на відео на 55 секунді), 17 год 00 хв 22 с та 17 год 01 хв 23 с (на відео на 1 хв 24 секунді), а також події до початку оприлюдненого відео та кінець інциденту, який так і не висвітлено. Інформуємо про те, що з оприлюдненого відео видалено застосування жінкою-поліцейським сльозогінного газу до людини в інвалідному візку, після чого відбулося повалення інваліда І групи трьома поліцейськими на землю, із заламуванням рук і спробою одягнути наручники. Безперечно, що застосування спецзасобів та фізичного спливу працівниками патрульної поліції до Олександра Башти, який і викликав їх для припинення протиправних дій та порушення законності, викликало у нього емоційну реакції та самозахист від свавілля правоохоронців.

Для нас залишається відкритими низка питань. Чому правоохоронці змонтували відео інциденту у вигідному для них світлі, а не показали відео повністю? Чи збережене відео з нагрудних камер трьох працівників патрульної служби (учасників інциденту), чи вже знищене? З якою метою було оприлюднені змонтовані фрагменти відео інциденту в мережі Інтернет і чи не з метою приховання реальних обставин та маніпулювання громадською думкою? Чи розпочато службове розслідування щодо порушення працівниками патрульної служби ст. 43, 44, 45 Закону України “Про національну поліцію”?

Оскільки, відповідно до ст. 15 Закону України “Про статус депутатів місцевих рад”, депутат місцевої ради як представник інтересів територіальної громади в разі виявлення порушення прав та законних інтересів громадян або інших порушень законності має право вимагати припинення порушень, а в необхідних випадках звернутися до правоохоронних органів із вимогою вжити заходів щодо припинення порушень законності. А в разі невжиття відповідних заходів керівники правоохоронних органів, до яких звернувся депутат місцевої ради, постають перед адміністративною або кримінальною відповідальністю, встановленою законом.

На даний час юридична служба фракції ВО “Свобода” в Тернопільській області вирішує питання щодо звернення в правоохоронні органи із заявою про внесення в Єдиний реєстр досудових розслідувань повідомлення про злочин:

– по ч.1 статті 351 ККУ ‒ Перешкоджання діяльності народного депутата України та депутата місцевої ради. Санкція статті ‒ штраф від ста до однієї тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або арешт на строк до шести місяців, або обмеження волі на строк до трьох років;

– по ч.2 статті 365 ККУ ‒ Перевищення влади або службових повноважень працівником правоохоронного органу. Санкція статті ‒ позбавлення волі на строк від трьох до восьми років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

Прес-служба фракції ВО “Свобода” в Тернопільській обласній раді

Коментар

Голова Тернопільської обласної організації ВО «Свобода» Олег Сиротюк:

«Тернопільська обласна організація ВО “Свобода” зацікавлена в оперативному розслідуванні інциденту, який трапився 21 листопада між працівниками патрульної поліції та депутатом обласної ради. Сподіваємося, що факти неправомірних дій правоохоронців будуть оприлюднені без монтажу та в повному обсязі».

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