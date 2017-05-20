Діджей, який пропагує музику із 14-ти років, запалить Тернопіль укросаундом

19/05/2017 Розмір тексту:

У травні Тернопіль накрила хвиля фестивалів. Уже кілька вікендів підряд, центр міста гудить – тут розважаються та відпочивають, як містяни, так і гості.

Нічний клуб «OPERA», що знаходиться у самісінькому серці Тернополя, біля мальовничої перлини – озера, запрошує усіх завершувати відпочинок танцювально та патріотично! Щонеділі тут відбувається «Укротека» – серія вечірок сучасної української танцювальної музики.

Цієї неділі, 21 травня, «запалювати» танцювальний майданчик РК «OPERA» приїде діджей, який пропагує танцювальну музику рідною українською мовою із 14-ти років (із 2008-го року)!!!

Тернопіль, зустрічай – DJ GUDZ (Юрій Гудзоватий) в рамках серії вечірок укросаунду «Укротека».

Проект «Укротека» втілюється у різних містах України та активно підтримується клубом «OPERA» та RK «MAXIM» у Тернополі.

Покликаний познайомити усіх із сучасною танцювальною рідною музикою. Адже після введення у дію закону про квоти на україномовний контент, з`явився величезний пласт якісного, самобутнього, українського матеріалу, який стає дуже популярним та трендовим.

Традицією «Укротеки» є реміксовані композиції рідною мовою.

Лунають хіти не одного покоління українців: від «Водограю» В.Івасюка (70-ті рр.), «Тече вода» С.Ротару (80-ті рр.), «А я пливу у човні» І.Білик (90-ті), «Старі фотографії» Скрябіна (2005 р.), аж до сучасних виконавців ONUKA, Ivan NAVI, Dzidzio, Океан Ельзи, Антитіла, Тартак, Мері, та багато інших пісень, під які гості вечірки можуть не лише танцювати, а й досхочу поспівати.

ЗАПРОШУЄМО на «Укротеку» у неділю, 21 травня, із 23.00 у нічний клуб «OPERA» (RK MAXIM).

Вхід: 30 та 50 грн для дівчат і хлопців відповідно. Із запрошенням – безкоштовно. Запрошення можна отримати, зателефонувавши: 097-154-19-58.

Замовлення столиків: 067-351-41-01.