Діалоги з природою тернопільського художника покажуть у “Бункермуз”

11/02/2017 Розмір тексту:

Цієї неділі, 12 лютого, запрошуємо у галерею «Бункермуз» на відкриття виставки живопису молодого тернопільського художника Івана Драгана. Початок о 17:00.

Іван Драган: “Картини експозиції об’єднує пленерна (швидка манера виконання). На роботах постають різні місця — Карпати, Крим, острів Хортиця, міста — Бердянськ, Кам’янець-Подільський, Тернопіль. Працюючи над картинами, моєю метою є не стільки зобразити конкретне місце, скільки передати стан природи, її особливості в певний момент — це спроба заглибитися в її сутність через власні враження та переживання. Це своєрідний діалог”.

Іван Драган народився 1985 року в Теребовлі. Навчався в Теребовлянському вищому училищі культури, відтак у Львівській Національній академії мистецтв (кафедра сакрального мистецтва). Живе у Тернополі.

Виставка триватиме до 2 березня. Вхід вільний.