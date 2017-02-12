Діалоги з природою тернопільського художника покажуть у “Бункермуз”
Цієї неділі, 12 лютого, запрошуємо у галерею «Бункермуз» на відкриття виставки живопису молодого тернопільського художника Івана Драгана. Початок о 17:00.
Іван Драган: “Картини експозиції об’єднує пленерна (швидка манера виконання). На роботах постають різні місця — Карпати, Крим, острів Хортиця, міста — Бердянськ, Кам’янець-Подільський, Тернопіль. Працюючи над картинами, моєю метою є не стільки зобразити конкретне місце, скільки передати стан природи, її особливості в певний момент — це спроба заглибитися в її сутність через власні враження та переживання. Це своєрідний діалог”.
Іван Драган народився 1985 року в Теребовлі. Навчався в Теребовлянському вищому училищі культури, відтак у Львівській Національній академії мистецтв (кафедра сакрального мистецтва). Живе у Тернополі.
Виставка триватиме до 2 березня. Вхід вільний.
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