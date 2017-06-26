Деяким тернопільським випускникам підпсувало свято… ЗНО

26/06/2017 Розмір тексту:

Загальноміське свято «Випускник-2017» об’єднало одинадцятикласників, їхніх батьків, друзів, звичайних жителів Тернополя та гостей міста. Після урочистої ходи центром Тернополя випускників вітали на міському стадіоні.

Цього року у Тернополі – 1173 випускники, 117 з них отримали нагороди за відмінне навчання: сімдесят трьох одинадцятикласників відзначили золотими медалями, сорока чотирьох – срібними.

Найскладнішим випробуванням випускники називають – зовнішнє незалежне оцінювання. Адже від успішності залежить їхній вступ до вищих навчальних закладів в Україні. Для більшості випускників ЗНО – вже позаду, хоча дехто братиме участь у додатковій сесії.

«Дякувати Богу, в мене вже і школа позаду, і ЗНО. Оцінками в загальному задоволений. А деякі мої друзі братимуть участь у додатковій сесії ЗНО пізніше. Всі дуже хвилювалися за це тестування. Готувалися багато часу. Завдання теж виявилися непростими, серед моїх знайомих багато розчарованих. Але вже нічого не зміниш. Доведеться жити з цими результати, які отримали. Думаю, кудись та й вступлю», – каже випускник Максим Гук.

У додаткові сесії ЗНО братимуть участь лише ті абітурієнти, які з поважних причин пропустили основну сесію, пояснюють в управлінні освіти і науки Тернопільської міської ради.

Для багатьох випускників невеликі невдачі і розчарування не могли затьмарити позитивних емоцій випускного вечора.

Софія Романська