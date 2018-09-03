Деяким мешканцям Тернопільщини загрожує шість тисяч гривень штрафу

03/09/2018 Розмір тексту:

За спалювання листя планують у тридцять разів збільшити штрафи. Адміністративні стягнення для фізичних осіб коливатимуться від трьох до шести тисяч гривень. Підприємців штрафуватимуть ще суворіше. Відповідні нововведення ініціює Міністерство екології та природних ресурсів.

Спалювання листя знищує екосистеми, також викликає ракові захворювання, – наголошують екологи. Відтак жителям краю пропонують альтернативи, серед яких – компостування.

«При згорянні однієї тони рослинних залишків у повітря вивільняється біля 9 кг мікрочастинок диму. До їх складу входять пил, оксиди азоту, чадний газ, важкі метали і низка канцерогенних сполук. У тліючому, без доступу кисню, листі виділяється бензопірен, що здатен викликати у людини ракові захворювання. З димом у повітря вивільняються діоксини – одні з найотруйніших для людини речовин. Спалювання заборонено законодавством, зокрема законом «Про охорону атмосферного повітря». Для порушників передбачена адміністративна відповідальність», – розповідає керівник державної екологічної інспекції в області Едуард Ференц.

Відтак, екологи осінню проводитимуть спеціальні перевірки на виявлення паліїв листя.

Софія Романська