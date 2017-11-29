Деяких мешканців Тернопільщини почали позбавляти субсидій

29/11/2017 Розмір тексту:

Боржники не можуть отримувати субсидії, – констатують у департаменті соціального захисту населення ОДА. Якщо заборгованість сягає двох місяців, і при цьому її загальна сума становить від 340 гривень, то дію субсидії припинятимуть. Її відновити обіцяють аж після погашення боргу.

Жителька Гусятинського району Марія Занько розповідає, що про заборгованість і не здогадувалася, оскільки сподівалася, що послуги ЖКГ оплачують її діти.

«Зрозуміла, що маю борг, аж коли в мене забрали субсидію. Тепер, коли все погасила, то обіцяли перепризначити. Бо зараз без субсидії, це взагалі нереально».

Перепризначатимуть субсидії після погашення боргу.

«По області кількість людей, які мають заборгованість за послуги ЖКГ, і яким через це припинили субсидію, небагато. Але є такі випадки, коли люди не згідні з обслуговуючими організаціями, і відстоюють свої питання в судах. В таких випадках субсидія перепризначається після завершення суду. Ми радимо жителям області стежити за вчасною оплатою послуг ЖКГ, щоб не ризикувати і не створювалося ситуацій, пов’язаних із заборгованістю», – каже директор департаменту соціального захисту населення облдержадміністрації Вадим Боярський.

Софія Романська