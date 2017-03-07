Деякі тернополяни досі вірять у байки

07/03/2017 Розмір тексту:

І знову потерпіла від довіри невідомим чергова мешканка обласного центру. 56-річна тернополянка сама допомогла перевести понад вісім тисяч гривень шахраям.

Потерпіла повірила у дзвінок від працівника банку та його байку про спробу зняти кошти з її рахунку. За умілими підказками афериста жінка сама того не відаючи перевела гроші на чужий рахунок. Про втрату грошей її проінформувало смс-повідомлення – 8100 гривень зникли з картки. Жертва шахрайства кинулася телефонувати в поліцію, повідомляють у відділі комунікації НП Тернопільської області.