Деякі тернопільські тролейбуси поїдуть за іншими графіками та маршрутами
У зв’язку із ремонтними роботами дорожнього покриття на проспекті Злуки (від зупинки громадського транспорту «Універсам» до зупинки «Текстильник») у суботу 10 червня та неділю 11 червня буде змінено рух тролейбусів.
Зокрема, в суботу, 10 червня, з 9.00 год ранку тролейбусний маршрут №8 курсуватиме від зупинки «Газопровід» до зупинки «Ринок», повідомляє “20 хвилин“.
Тролейбус №9 та №10 буде знято з лінії, а тролейбус №11 курсуватиме за маршрутом: вулиця Тарнавського — поворот наліво на проспект Злуки — 15 Квітня — С. Бандери — Руська. Далі — за маршрутом.
У неділю, 11 червня, у зв’язку із ремонтом дорожнього покриття на проспекті Злуки, а також із припиненням подачі електроенергії на ГПП 110/10 «Ватра» тролейбус №8 курсувати не буде. Також на лінію не випускатимуться тролейбуси №9 та №10.
Тролейбус №11 курсуватиме за маршрутом: вулиця Тарнавського — поворот наліво на проспект Злуки — 15 Квітня — С. Бандери — Руська. Далі — за маршрутом.
У понеділок, 12 червня, розклад руху тролейбусів наступний: з 9.00 год ранку тролейбусний маршрут №8 курсуватиме від зупинки «Газопровід» до зупинки «Ринок».
Тролейбуси №9 та №10 буде знято з лінії, а тролейбус №11 курсуватиме за маршрутом: вулиця Тарнавського — поворот наліво на проспект Злуки — 15 Квітня — С. Бандери — Руська. Далі — за маршрутом.
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