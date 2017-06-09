Деякі тернопільські тролейбуси поїдуть за іншими графіками та маршрутами

09/06/2017 Розмір тексту:

У зв’язку із ремонтними роботами дорожнього покриття на проспекті Злуки (від зупинки громадського транспорту «Універсам» до зупинки «Текстильник») у суботу 10 червня та неділю 11 червня буде змінено рух тролейбусів.

Зокрема, в суботу, 10 червня, з 9.00 год ранку тролейбусний маршрут №8 курсуватиме від зупинки «Газопровід» до зупинки «Ринок», повідомляє “20 хвилин“.

Тролейбус №9 та №10 буде знято з лінії, а тролейбус №11 курсуватиме за маршрутом: вулиця Тарнавського — поворот наліво на проспект Злуки — 15 Квітня — С. Бандери — Руська. Далі — за маршрутом.

У неділю, 11 червня, у зв’язку із ремонтом дорожнього покриття на проспекті Злуки, а також із припиненням подачі електроенергії на ГПП 110/10 «Ватра» тролейбус №8 курсувати не буде. Також на лінію не випускатимуться тролейбуси №9 та №10.

Тролейбус №11 курсуватиме за маршрутом: вулиця Тарнавського — поворот наліво на проспект Злуки — 15 Квітня — С. Бандери — Руська. Далі — за маршрутом.

У понеділок, 12 червня, розклад руху тролейбусів наступний: з 9.00 год ранку тролейбусний маршрут №8 курсуватиме від зупинки «Газопровід» до зупинки «Ринок».

Тролейбуси №9 та №10 буде знято з лінії, а тролейбус №11 курсуватиме за маршрутом: вулиця Тарнавського — поворот наліво на проспект Злуки — 15 Квітня — С. Бандери — Руська. Далі — за маршрутом.