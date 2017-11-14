Дев’ять бійців і дві машини: на Тернопільщині гасили велику пожежу

14/11/2017 Розмір тексту:

13 листопада о 22:14 до оперативно-диспетчерської служби Управління надійшло повідомлення про пожежу у селі Угринів Підгаєцького району.

На місце направили 1-ше відділення 14-ї державної пожежно-рятувальної частини Управління.

По прибуттю з’ясували, що загорання виникло у господарській будівлі. Орієнтовна площа пожежі 48 м.кв. На допомогу рятувальникам о 22:41 направили 2-ге відділення 14-ї ДПРЧ Управління.

Завдяки організованим та професійним діям бійців Служби порятунку уже о 23:13 загорання локалізували, а о 00:01 – повністю ліквідували.

Вогонь знищив дерев’яні конструкції горища та покриття з шиферу на площі 48 м.кв., сіно – 5 т., електродвигун, речі домашнього вжитку.

Недопущено перекидання полум’я на житлову та господарську буділю, які розміщенні поряд.

На гасіння пожежі залучалися 9 чоловік особового складу та 2 одиниці техніки, повідомляють в Управлінні ДСНС в області.