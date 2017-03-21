Десятикласниця стала найкрасивішою “панною” у Тернополі. ФОТО

Програма конкурсу була доволі насиченою, тривала не одну годину. Дівчата декілька разів виходили на сцену. Серед конкурсів: візитка (представлення себе), конкурс «перевтілення» у знаменитість, реклама українського товару, а також конкурс талантів, дефіле в українських костюмах та вечірніх сукнях.

За словами переможниці конкурсу, вона до кінця не вірила у свою перемогу, позаяк, сподівалася, що фортуна таки посміхнеться їй. І дійсно, Марта достойно виступила на сцені, за що журі присудили їй титул «Панна Тернополя 2017».

Звання «Перша віце-панна» отримала Даніель Бітон, а титул «Друга віце-Панна» завоювала Адріана Воробець, повідомляє сайт Тернополяни.