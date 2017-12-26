Десятки тернополян долучилися до різдвяного забігу

25/12/2017 Розмір тексту:

Другий різдвяний забіг організували у Тернополі. Учасники забігу стартували на набережній Тернопільського ставу. Дистанція, яку вони долали, сягнула десяти кілометрів.

До забігу у Тернополі приєдналися спортсмени з інших регіонів: Івано-Франківської області, Львова, Одеси. Незважаючи на не зовсім сприятливі погодні умови, вони все ж таки змогли подолати десятикілометрову дистанцію.

«Зимовий забіг у нас відбувається другий раз. Таким чином ми хочемо популяризувати легку атлетику у Тернополі. Тож ми закликаємо всіх охочих приєднуватися до таких заходів. Радує, що цього разу в нас було немало учасників. Це прихильники легкої атлетики різних вікових категорій», – каже координатор «Різдвяного забігу» Михайло Онишків.

В середньому учасники забігу подолали дистанцію за одну годину. Кожен спортсмен обирав зручну для себе швидкість.

Проект масових забігів покликаний також популяризувати здоровий спосіб життя. Спортсмени наголошують: добра фізична форма неможлива без тренувань, а легка атлетика – найбільш безпечний вид спорту.

Софія Романська