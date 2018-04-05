Десятки пожежників, сотні евакуйованих: у “Подолянах” гасили умовну пожежу. ФОТО

05/04/2018 Розмір тексту:

На Тернопільщині тривають позапланові перевірки об’єктів з масовим перебуванням людей. На виконання доручення Кабінету Міністрів України обстеженнями охоплені торгові центри, культурно-видовищні та заклади дозвілля, дошкільні та загальноосвітні навчальні заклади, заклади охорони здоров’я із стаціонарним лікуванням, відповідно до затвердженого переліку та графіку.

5 квітня рятувальники провели комплексне відпрацювання торговельно-розважального центру «Подоляни», повідомляють в Управлінні ДСНС.

Фахівцями Управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Тернопільській області перевірено дотримання вимог законодавства у сфері пожежної та техногенної безпеки на даному об’єкті. Значну увагу приділено стану евакуаційних шляхів і виходів, наявності та технічному стану систем автоматичного протипожежного захисту і оповіщення, внутрішньому й зовнішньому протипожежному водопостачанню та первинним засобам пожежогасіння.

Цього ж дня на базі ТРЦ «Подоляни» проведено тактико-спеціальне навчання з гасіння умовної пожежі.

Мета заходу: тренування особового складу пожежно-рятувальної служби щодо ліквідації пожеж та проведення пошуково-рятувальних робіт на об’єктах з масовим перебуванням людей, вдосконалення взаємодії між підрозділами Управління ДСНС та іншими оперативними службами міста, а також перевірка дій працівників об’єкту, відповідальних за пожежну безпеку щодо реагування на випадок виникнення пожежі.

Згідно тактичного задуму, внаслідок короткого замикання електромережі виникла пожежа в фойє кінотеатру «СінемаСіті», на першому поверсі ТРЦ «Подоляни». Внаслідок сильного задимлення спрацювала пожежна сигналізація. Черговим персоналом про подію було негайно повідомлено пожежно-рятувальну службу, сповіщено адміністрацію об’єкту, добровільну пожежну дружину та відвідувачів. На момент виникнення пожежі, в чотирьох кінозалах, розрахованих на 592 людини, перебували 120 глядачів. Адміністрацією та охороною торговельно-розважального закладу здійснено першочергові заходи щодо евакуації глядачів кінотеатру та відвідувачів ТРЦ.

Пожежа почала швидко розповсюджуватись в кінозалі № 4. 25 людей, які перебували там на той момент, опинились в зоні значного задимлення та потребували негайної допомоги. Під час тренувальної операції співробітники ДСНС здійснили розвідку та вивели із задимленого середовища 25 людей, врятували 5 умовно-потерпілих, яких передано працівникам швидкої допомоги. До проведення рятувальних робіт з даху будівлі залучалась пожежна автодрабина та гірничорятувальне відділення. Одночасно з пошуково-рятувальними роботами, вогнеборці, провели бойове розгортання із прокладенням магістральних ліній та в складі п’яти ланок газодимозахисної служби здійснили локалізацію та подальшу ліквідацію умовної пожежі. До пошуково-рятувальних робіт залучалась позаштатна кінологічна група Управління ДСНС.

У навчаннях брали участь сили і засоби Тернопільського гарнізону Управління ДСНС України у Тернопільській області: всього було задіяно 50 чоловік особового складу та 7 одиниць спеціальної та пожежно-рятувальної техніки.