Десять афоризмів з коментарями

19/03/2017 Розмір тексту:

Якщо вірити Вікіпедії, афоризм – це оригінальна закінчена думка, висловлена і записана в лаконічній текстовій формі, і яка потім неодноразово відтворюється іншими людьми. Загалом, доволі легкий спосіб продемонструвати свою освіченість, не надто напружуючи мізки, а просто активізувавши пам’ять. Спробую покопирсатися у своїй…

«Нічого не роблячи, люди вчаться робити погане»

(Античний вислів)

Цікаво, скільки у нас зараз безробітних?

«Бідність полягає не в зменшенні майна, а в збільшенні ненажерливості»

(Платон)

Отож, чи не час вам переглянути ваші апетити, шановні пенсіонери, багатодітні матері, інваліди? І разом з вами – більшій частині населення України. Щось дуже вже ненажерливими ви стали…

«Те, що є в людині, важливіше, ніж те, що є в людини»

(А. Шопенгауер)

Читайте на ніч німецького філософа-ірраціоналіста, панове олігархи, нувориші, банкіри, ділки, аферисти, депутати…Хоч і мізантропом він був, але мудрою людиною.

«Біля корита, що зветься владою, всі рохкають однаково»

(А. Лукашенко)

Слушне спостереження, «бацька». Їх усіх треба «перетрахівати» і ще раз «перетрахівати».

«Надлишок зла породжує добро»

(П. Шеллі)

Сумнівно. Хоча… почекаємо років з 18 – можливо, новонароджений таки досягне повноліття.

«Буває, що кат має совість, а буває суддя без совісті»

(Вірменська приказка)

Однозначно буває – мав приємність пересвідчитися. Голова ніби на місці, зате на суддів – стійка алергія.

«Вибори – єдина гонка, в якій виграє більшість учасників»

(К. Ченделер)

А що вони отримують на фініші?

«Політик – це той, хто залюбки пожертвує вашим життям за свою батьківщину»

(Т. Гінен)

Стривайте, а що, бліц-поїздки на схід країни і селфі з автоматом навперейми і каскою на голові вже не рахуються подвигом!?

«Алкоголь – це анестезія, що дозволяє перенести операцію під назвою життя»

(Б. Шоу)

Знаю. Пробував. Спершу допомагало. Потім перестало. Далі засмоктало. Тепер віддаю перевагу парацетамолу, НО-ШПІ та міцному чаю.

«З красою жінки повинна зростати її сором’язливість»

(Ф. Ніцше)

Цікаво, хто йому це сказав? Може, Заратустра? І де: по той бік добра і зла чи в сутінках богів?

Ігор Дуда