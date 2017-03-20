Десять афоризмів з коментарями
Якщо вірити Вікіпедії, афоризм – це оригінальна закінчена думка, висловлена і записана в лаконічній текстовій формі, і яка потім неодноразово відтворюється іншими людьми. Загалом, доволі легкий спосіб продемонструвати свою освіченість, не надто напружуючи мізки, а просто активізувавши пам’ять. Спробую покопирсатися у своїй…
«Нічого не роблячи, люди вчаться робити погане»
(Античний вислів)
Цікаво, скільки у нас зараз безробітних?
«Бідність полягає не в зменшенні майна, а в збільшенні ненажерливості»
(Платон)
Отож, чи не час вам переглянути ваші апетити, шановні пенсіонери, багатодітні матері, інваліди? І разом з вами – більшій частині населення України. Щось дуже вже ненажерливими ви стали…
«Те, що є в людині, важливіше, ніж те, що є в людини»
(А. Шопенгауер)
Читайте на ніч німецького філософа-ірраціоналіста, панове олігархи, нувориші, банкіри, ділки, аферисти, депутати…Хоч і мізантропом він був, але мудрою людиною.
«Біля корита, що зветься владою, всі рохкають однаково»
(А. Лукашенко)
Слушне спостереження, «бацька». Їх усіх треба «перетрахівати» і ще раз «перетрахівати».
«Надлишок зла породжує добро»
(П. Шеллі)
Сумнівно. Хоча… почекаємо років з 18 – можливо, новонароджений таки досягне повноліття.
«Буває, що кат має совість, а буває суддя без совісті»
(Вірменська приказка)
Однозначно буває – мав приємність пересвідчитися. Голова ніби на місці, зате на суддів – стійка алергія.
«Вибори – єдина гонка, в якій виграє більшість учасників»
(К. Ченделер)
А що вони отримують на фініші?
«Політик – це той, хто залюбки пожертвує вашим життям за свою батьківщину»
(Т. Гінен)
Стривайте, а що, бліц-поїздки на схід країни і селфі з автоматом навперейми і каскою на голові вже не рахуються подвигом!?
«Алкоголь – це анестезія, що дозволяє перенести операцію під назвою життя»
(Б. Шоу)
Знаю. Пробував. Спершу допомагало. Потім перестало. Далі засмоктало. Тепер віддаю перевагу парацетамолу, НО-ШПІ та міцному чаю.
«З красою жінки повинна зростати її сором’язливість»
(Ф. Ніцше)
Цікаво, хто йому це сказав? Може, Заратустра? І де: по той бік добра і зла чи в сутінках богів?
Ігор Дуда
Додати свій коментар
Погода
Опитування
- Loading ...
Коментарі (1)
MAUZER20/03/2017
“Він знає, що достатньо це достатньо і цього достатньо !”. Повторювання чужих думок є вищим визнанням геніальності!