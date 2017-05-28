Десять афоризмів з коментарями від Ігоря Дуди

28/05/2017 Розмір тексту:

«Афоризм – це оригінальна закінчена думка, висловлена і записана в лаконічній текстовій формі, і яка потім неодноразово відтворюється іншими людьми» (Вікіпедія).

«Кар’єризм – це падіння вгору»

А я думаю: чого це стільки випещених, доглянутих, вишиванково-усміхнених літає над головою…

«Якщо всі шахраї, то це – не корупція»

Озирніться навколо – і заспокойтеся.

«Дебіл – це пропущений через школу кретин»

Прогуляйтеся поблизу молодіжних «тусовок» – самі побачите…

«Патріотизм – готовність пожертвувати для батьківщини всім, якщо це не нашкодить вашому бізнесу»

Мережа “Roshen” входить в цей перелік?

«Відвертість – це вміння брехати, дивлячись у вічі»

Це, бува, не з посібника для політиків-початківців?

«Депутат парламенту – це той, хто робить не більше двох помилок у слові «компрометація» і не більше однієї – в слові «парламент»»

Варто б перевірити. А то зациклилися всі на одному «проффесорові»…

«Зелене світло – сигнал, що можна безпечно перетнути вулицю на одну третину»

Невже аж так далеко?

«Клептоманія – форма неуважливості, яка часом зустрічається у «сильних світу цього». Якщо ж на неї захворіє простий смертний, то вона називається «злодійством».

Реальні тюремні терміни за крадіжку велосипеда і закривання очей на багатомільйонні темні оборудки – з цієї ж історії хвороби.

«Відчай – нестерпна досада через нездійснені надії»

А якщо її помножити десь так на…40 мільйони – може, стане легше?

«Перемогти корупцію не вдасться доти, доки список Forbes не буде вважатися неспростовним доказом звинувачення»

А хто ж тоді спонсоруватиме «Шахтар»?

Ігор Дуда