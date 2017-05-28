Десять афоризмів з коментарями від Ігоря Дуди
«Афоризм – це оригінальна закінчена думка, висловлена і записана в лаконічній текстовій формі, і яка потім неодноразово відтворюється іншими людьми» (Вікіпедія).
«Кар’єризм – це падіння вгору»
А я думаю: чого це стільки випещених, доглянутих, вишиванково-усміхнених літає над головою…
«Якщо всі шахраї, то це – не корупція»
Озирніться навколо – і заспокойтеся.
«Дебіл – це пропущений через школу кретин»
Прогуляйтеся поблизу молодіжних «тусовок» – самі побачите…
«Патріотизм – готовність пожертвувати для батьківщини всім, якщо це не нашкодить вашому бізнесу»
Мережа “Roshen” входить в цей перелік?
«Відвертість – це вміння брехати, дивлячись у вічі»
Це, бува, не з посібника для політиків-початківців?
«Депутат парламенту – це той, хто робить не більше двох помилок у слові «компрометація» і не більше однієї – в слові «парламент»»
Варто б перевірити. А то зациклилися всі на одному «проффесорові»…
«Зелене світло – сигнал, що можна безпечно перетнути вулицю на одну третину»
Невже аж так далеко?
«Клептоманія – форма неуважливості, яка часом зустрічається у «сильних світу цього». Якщо ж на неї захворіє простий смертний, то вона називається «злодійством».
Реальні тюремні терміни за крадіжку велосипеда і закривання очей на багатомільйонні темні оборудки – з цієї ж історії хвороби.
«Відчай – нестерпна досада через нездійснені надії»
А якщо її помножити десь так на…40 мільйони – може, стане легше?
«Перемогти корупцію не вдасться доти, доки список Forbes не буде вважатися неспростовним доказом звинувачення»
А хто ж тоді спонсоруватиме «Шахтар»?
Ігор Дуда
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