Десять афоризмів з коментарями
«Афоризм – це оригінальна закінчена думка, висловлена і записана в лаконічній текстовій формі, і яка потім неодноразово відтворюється іншими людьми» (Вікіпедія)
“Осінь краще, ніж зима, весна краще, ніж осінь, а літо краще, ніж осінь, зима і весна разом узяті”
З точки зору відпустки – безумовно. Та якщо згадати нестерпну липку спеку…
“Знання – це сила, особливо якщо знати дещо про того, про кого потрібно”
Девіз шантажистів
“Завтра” – це всього лиш вигадка сьогоднішнього дня
Спосіб сприйняття обіцянок влади
“Аліменти – спокута гріхів із 18-річним відтермінуванням”
…і щоразу новий привід пошкодувати, що не скористався простим протизаплідним засобом
“Державна машина – дивовижний механізм, що дає змогу десятьом виконувати роботу одного”
Не вірите? Зайдіть у будь-яку державну установу
“Вересень – це такий місяць, коли важко зрозуміти, хто більша дурепа: та, котра в босоніжках, чи та, яка вже в чоботах”
Т-а-а-к, наживу собі додаткових ворогів і серед жіноцтва…
“Ідеаліст – це той, хто допомагає розбагатіти іншим”
Скільки ж їх було в нас на початку 90-х? Сертифікати отримали всі, а розбагатіли…
“Підлабузники народжуються там, де в них є потреба”
Ну, це зовсім не про нас, це десь там далеко…
“П’яному завжди здається, що він тверезий”
Поведінка багатьох затриманих водіїв
“Осінь – та пора року, зразу після якої починається очікування весни”
…і ще, може, майбутніх виборів?
Ігор Дуда
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