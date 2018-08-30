Десять афоризмів з коментарями

30/08/2018 Розмір тексту:

«Афоризм – це оригінальна закінчена думка, висловлена і записана в лаконічній текстовій формі, і яка потім неодноразово відтворюється іншими людьми» (Вікіпедія)

“Осінь краще, ніж зима, весна краще, ніж осінь, а літо краще, ніж осінь, зима і весна разом узяті”

З точки зору відпустки – безумовно. Та якщо згадати нестерпну липку спеку…

“Знання – це сила, особливо якщо знати дещо про того, про кого потрібно”

Девіз шантажистів

“Завтра” – це всього лиш вигадка сьогоднішнього дня

Спосіб сприйняття обіцянок влади

“Аліменти – спокута гріхів із 18-річним відтермінуванням”

…і щоразу новий привід пошкодувати, що не скористався простим протизаплідним засобом

“Державна машина – дивовижний механізм, що дає змогу десятьом виконувати роботу одного”

Не вірите? Зайдіть у будь-яку державну установу

“Вересень – це такий місяць, коли важко зрозуміти, хто більша дурепа: та, котра в босоніжках, чи та, яка вже в чоботах”

Т-а-а-к, наживу собі додаткових ворогів і серед жіноцтва…

“Ідеаліст – це той, хто допомагає розбагатіти іншим”

Скільки ж їх було в нас на початку 90-х? Сертифікати отримали всі, а розбагатіли…

“Підлабузники народжуються там, де в них є потреба”

Ну, це зовсім не про нас, це десь там далеко…

“П’яному завжди здається, що він тверезий”

Поведінка багатьох затриманих водіїв

“Осінь – та пора року, зразу після якої починається очікування весни”

…і ще, може, майбутніх виборів?

Ігор Дуда