Десять абітурієнтів з Тернопільщини будуть оскаржувати результати ЗНО. ВІДЕО
17/06/2017 0
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16 червня завершилася основна сесія ЗНО-2017. Втім, учасникам вже відомі результати перших тестувань – з української мови і літератури, математики та іноземної.
Десять абітурієнтів заявили про намір оскаржувати результати ЗНО. Детальніше про це – в сюжеті ІНТБ.
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