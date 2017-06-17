Десять абітурієнтів з Тернопільщини будуть оскаржувати результати ЗНО. ВІДЕО

17/06/2017 0
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16 червня завершилася основна сесія ЗНО-2017. Втім, учасникам вже відомі результати перших тестувань – з української мови і літератури, математики та іноземної.

Десять абітурієнтів заявили про намір оскаржувати результати ЗНО. Детальніше про це – в сюжеті ІНТБ.

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