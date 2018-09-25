Держпродспоживслужба оприлюднила результати перевірки в Іване-Пустому: виявлено численні порушення
За фактом отруєння жителів села Іване-Пусте працівники Головного управління Держпродспоживслужби в Тернопільській області провели перевірку ТОВ «Агрополіс», яке здійснювало окроплення полів авіаційним методом.
За результатами перевірки встановлено ряд порушень вимог санітарного законодавства, зокрема:
– порушена процедура інформування населення: повідомлення сільському голові ТОВ «Агрополіс» не має дати та вихідного номера, передане в сільську раду напередодні обробки ввечері, а не за два дня, попереджувальні таблички по периметру поля, що оброблялось, відсутні, інформування населення через засоби масової інформації не здійснювалось;
– порушено нормативні розриви від територій, шо оброблялись, до сельбищної зони. Згідно викопіювання з топографо-геодезичного плану території, наданого землевпорядником с. Іване-Пусте, від найближчої межі поля до житлової забудови – 550 м;
– відсутній санітарний паспорт аеродрому;
– відсутні відомості щодо місця заправки, зльоту авіасудна, яким проводилась обробка;
– посвідчення працівників на право роботи з пестицидами та агрохімікатами протерміновані (дійсні до 21.06.2018р).
Готові також результати досліджень, які проводила ДУ «Тернопільська обласна фітосанітарна лабораторія». У зразку рослини (соняшник), які відібрали наші спеціалісти 20.09.2018р. виявлено діючу речовину препарату «Ураган форте» (1,34 мг/кг); в зразку ґрунту поля виявлено незначну кількість діючої речовини препарату «Ураган форте» (0,18 мг/кг) при гранично допустимій концентрація– 0,5 мг/кг.
А в зразках ґрунту та рослини (черешня) з саду жителів села Іване-Пусте залишків препарату «Ураган форте» не виявлено.
За результатами перевірки та отриманих результатів досліджень фахівці Головного управління Держпродспоживслужби в Тернопільській області готують припис щодо усунення порушень. Матеріали перевірки будуть передані до правоохоронних органів.
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