Держпродспоживслужба оприлюднила результати перевірки в Іване-Пустому: виявлено численні порушення

25/09/2018 Розмір тексту:

За фактом отруєння жителів села Іване-Пусте працівники Головного управління Держпродспоживслужби в Тернопільській області провели перевірку ТОВ «Агрополіс», яке здійснювало окроплення полів авіаційним методом.

За результатами перевірки встановлено ряд порушень вимог санітарного законодавства, зокрема:

– порушена процедура інформування населення: повідомлення сільському голові ТОВ «Агрополіс» не має дати та вихідного номера, передане в сільську раду напередодні обробки ввечері, а не за два дня, попереджувальні таблички по периметру поля, що оброблялось, відсутні, інформування населення через засоби масової інформації не здійснювалось;

– порушено нормативні розриви від територій, шо оброблялись, до сельбищної зони. Згідно викопіювання з топографо-геодезичного плану території, наданого землевпорядником с. Іване-Пусте, від найближчої межі поля до житлової забудови – 550 м;

– відсутній санітарний паспорт аеродрому;

– відсутні відомості щодо місця заправки, зльоту авіасудна, яким проводилась обробка;

– посвідчення працівників на право роботи з пестицидами та агрохімікатами протерміновані (дійсні до 21.06.2018р).

Готові також результати досліджень, які проводила ДУ «Тернопільська обласна фітосанітарна лабораторія». У зразку рослини (соняшник), які відібрали наші спеціалісти 20.09.2018р. виявлено діючу речовину препарату «Ураган форте» (1,34 мг/кг); в зразку ґрунту поля виявлено незначну кількість діючої речовини препарату «Ураган форте» (0,18 мг/кг) при гранично допустимій концентрація– 0,5 мг/кг.

А в зразках ґрунту та рослини (черешня) з саду жителів села Іване-Пусте залишків препарату «Ураган форте» не виявлено.

За результатами перевірки та отриманих результатів досліджень фахівці Головного управління Держпродспоживслужби в Тернопільській області готують припис щодо усунення порушень. Матеріали перевірки будуть передані до правоохоронних органів.