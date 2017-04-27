Державі повернули дитячий табір вартістю понад 2000000 гривень

27/04/2017 Розмір тексту:

На Тернопільщині прокуратура у суді відстояла право держави на майно дитячого оздоровчого закладу вартістю понад 2,5 млн. грн. Про це повідомляє прес-служба прокуратури Тернопільської області.

Суди усіх інстанцій підтвердили законність позиції прокуратури Тернопільської області щодо повернення державі частки майна дитячого оздоровчого закладу «Лісова пісня» на Борщівщині, вартістю понад 2,5 мільйони гривень.

Нагадаємо, ще у 2011 році Регіональним відділенням Фонду державного майна України по Тернопільській області визначено державну частку у майні Міжгосподарського пансіонату з лікуванням «Лісова пісня», яка складає 43,7 % та становить понад 2,5 млн грн. Проте, через необґрунтоване включення до статуту закладу положення про засновників – колективних сільгосппідприємств, до останнього часу не було можливості зареєструвати державну частку у встановленому законом порядку.

На даний час вживаються заходи до виконання рішення суду та проведення реєстрації державної частки майна.