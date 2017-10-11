Держава й далі виділяє гроші на ремонт тернопільської дамби

11/10/2017 Розмір тексту:

Цьогорічний ремонт дамби у Тернополі закінчили. Ще частину робіт залишили на наступний рік. Гроші на проведену реконструкцію виділяли як з міських, так і з державних, повідомив народний депутат Роман Заставний.

«Зараз другий етап робіт завершили. Сьогодні маємо вже три постанови Кабміну про виділення 5 млн. грн.: це минулого року було 5 млн.грн. виділено, влітку 5 млн грн. і ще маємо наступну постанову, яка дозволяє профінансувати ті роботи, які вже практично виконані, ще на 5 млн. грн.», – підсумував голова депутатської групи «Тернопільщина».

За словами нардепа, крім співфінансування з міської казни, державна влада виділила гроші на дамбу із передбачених в бюджеті на соціально-економічний розвиток. Виконання ремонтних робіт перебуває на контролі в міського голови. А як змінюється ця ділянка Тернополя, може особисто бачити кожен, хто там буває.

«Маємо надію, що в наступному році вдасться забезпечити подальше фінансування ремонту як з державного, так і з міського бюджету, і відтак завершити фінансування цих робіт. Йдеться про завершення самої дамби та прохідної частини з лівої і правої сторін», – ділиться планами Роман Заставний.

Політик із приємністю відзначає, на щастя, сьогодні народні депутати з Тернопільщини можуть спілкуватися з вищою державною владою, доводити їй необхідність втілення у нашій області тих чи інших проектів. При цьому депутат запевняє, що їх розуміють і підтримують не тільки колеги-обранці, а й Кабмін на чолі з Прем’єр-міністром України, зокрема щодо фінансування таких робіт.

Як пригадує Роман Заставний, ідея відремонтувати дамбу була ще в 2007 році. Але кошти, які сьогодні парламентарі можуть лобіювати з державного бюджету в регіон, в той час Тернополю й не снилися, то ж такої можливості просто не було. Сьогодні ж завдяки співпраці народних депутатів з держвладою втілюють багато проектів у різних сферах, одним з яких і є тернопільська дамба. На думку голови депутатської групи «Тернопільщина», ці ремонти, мали б стати свідченням того, що попри скептичний настрій багатьох українців і зокрема, тернополян, багато робіт все ж виконується.