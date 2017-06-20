Деревляний з Сиротюком готують вендетту для Барни?

20/06/2017 Розмір тексту:

На сайті Тернопільської обласної ради з’явилося звернення депутатів трьох фракцій ВО “Свобода”, “Батьківщина” та “Громадянської позиції” (усього понад 20 підписів) щодо скликання 5 липня позачергової сесії Тернопільської обласної ради.

Автори звернення пропонують включити до порядку денного 10 питань. Крім політичних звернень (про мораторій на продаж землі, захист сім’ї, амністію тощо), пропонується блок питань щодо розподілу коштів Державного фонду регіонального розвитку. Депутати хочуть заслухати звіти управління капітального будівництва та прокуратури про використання коштів у 2016 році та пропозиції регіональної комісії щодо відбору об’єктів у 2017 році.

У кулуарах розповідають, що модератором скликання позачергової сесії є перший заступник голови облради тимошенківець Василь Деревляний. Кажуть, що при відборі проектів його знову “пошили в дурні” хлопці з 7-го поверху. Політик відстоював виділення коштів на реконструкцію комунального летовища. Однак за підсумками конкурсного відбору ця позиція опинилася за бортом проектів, відібраних для отримання першого траншу ДФРР. Не зумівши переконати колег з БПП у закритій дискусії, тимошенківець хоче перенести розмову у публічну площину. Тим більше, що за наслідками реалізації проектів у минулому році, є про що спитати у представників влади. У цьому його, очевидно, цілковито підтримують “Свобода” та “Громадянська позиція”, для яких сесія хороший майданчик для пропагування своїх ідей. Наприклад, щодо ефективності використаних коштів та доцільності фінансування деяких об’єктів.

Зважаючи на те, що цього року Деревляному з Сиротюком вдавалося протискати необхідні політичні рішення, ймовірність гучних розбірок з командою Барни доволі висока. Звичайно, якщо за час до сесії не передомовляться.