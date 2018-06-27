Деревляний прокоментував своє можливе усунення

27/06/2018 Розмір тексту:

Незмінний бос тернопільської “Батьківщини” прокоментував чутки про можливість його заміни на партійній посаді.

У Facebook політик розповів, що збирається допомогти Юлії Тимошенко перемогти на президентських виборах на посаді голови “Батьківщини”.

“В місцевих ЗМІ знову появилася замовна та платна інформація, що Деревляний уже не керує Тернопільською обласною організацією Всеукраїнського об’єднання «Батьківщина». Хочу твердо і переконливо заявити, що я в політиці 29 років (з 1989 року), з яких 17 років (з 2001 року) – член партії «Батьківщина», а з 2002 року (16 років) – голова Тернопільської обласної організації Всеукраїнського об’єднання «Батьківщина» і вище керівництво партії це цінує.

Я очолював, очолюю і буду очолювати Тернопільську обласну партійну організацією до перемоги Юлії Тимошенко на президентських виборах”, – написав політик.



Нагадаємо, що згідно останніх рейтингів Юлія Тимошенко є одним з фаворитів майбутньої президентської кампанії. На двох попередніх, невдалих для Тимошенко, Деревляний очолював місцеві штаби.