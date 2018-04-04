Депутати з дітьми розмалювали великодні пряники для воїнів. ФОТО

04/04/2018 Розмір тексту:

200 пряників і близько 50 пасок розмалювали та прикрасили депутати міської ради від партії «Блок Петра Порошенка «Солідарність» спільно зі своїми дітьми. Такий родинний захід провели напередодні Великодня. Смаколики передадуть у військові частини, які дислокуються у Тернополі.

«Напередодні великодніх свят хочемо поділитися теплом, увагою із нашими воїнами. Багато з них навіть у ці святкові дні несуть військову службу, захищаючи територіальну цілісність України. Щоб підтримати їх, проводимо цей родинний захід. Спільно з дітьми готуємо великодні смаколики для військовослужбовців. Наша армія, яка стрімко відновлюється в останні роки, стала символом відродження України. Напередодні свят вітаю усіх із Великоднем! Нехай в нашій країні панують мир та процвітання», – каже секретар Тернопільської міської ради, голова міської організації партії «Блок Петра Порошенка «Солідарність» Віктор Шумада.

Долучився до заходу депутат Тернопільської міської ради, голова фракції партії «Блок Петра Порошенка «Солідарність» у ТМР Володимир Місько.

«Такі заходи є надзвичайно важливими для виховання дітей, для їхнього гуртування навколо релігійних і національних цінностей. Україна має давні традиції відзначення Великодня. Важливо, щоб діти із самого малку ознайомлювалися, вивчали ці традиції. Вони набувають ще більшу силу, коли об’єднуються із патріотичною справою. Як відомо, ці паски і писанки передамо військовослужбовцям, які обороняють нашу країну. У такий спосіб ми вкладаємо патріотичну зернину, що об’єднує сім’ю, родину, націю», – наголошує Володимир Місько.