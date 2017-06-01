Депутати, яких вигнали зі “Свободи”, знову підуть на штурм міської ради Тернополя?

01/06/2017 Розмір тексту:

На 2 червня 2017 року міський голова Тернополя Сергій Надал скликає чергову сесію міської ради. Однак три депутати, яких виключили із ВО “Свобода”, ймовірно, знову готуються “штурмувати” міську раду. Адже більшість у міськраді може забрати у них три найважливіші комісії – земельну, бюджетну та з питань ЖКГ.

“Свобода” проти зрадників

Один з депутатів, якого вигнали зі “Свободи”, ще за два дні до сесії оголосив про збір людей для “штурму” міської ради. Відповідне оголошення масово розклеїли по Тернополю.

Нагадаємо, дві сесії підряд під міською радою Тернополя кипіли пристрасті. Депутати з фракцій “БПП” та “Самопоміч” намагалися силою провести у сесійний зал виключених з партії “Свобода” депутатів, розраховуючи мати додаткові три “штики-тушки”. Депутати міської, обласної ради Тернополя та прості активісти від ВО “Свобода” їм протидіяли.

“Свободівці” вимагають, щоб “зрадники” склали мандат, тобто виконали своє зобов’язання, яке вони давали перед виборами, що у разі виключення з партії чи переходу в іншу партію вони складуть мандат. Якщо виключені депутати відмовляються виконати цю вимогу – активісти “Свободи” вдаються до радикальних дій з метою змусити їх скласти мандат. Так “Свобода” діє у всіх регіонах України. За принципом “Зрадникам не місце у сесійній залі”.

Чому все це відбувається

Така наполегливість вигнанців із “Свободи” пояснюється дуже просто. На порядку денному сесії буде розглядатися питання про зняття цих осіб з посад голів депутатських комісій. Тобто вони можуть втратити контроль над трьома найбільш “жирними” комісіями міської ради, а відтак – і вплив на роботу міського парламенту. Тому вони, ймовірно, намагатимуться будь-що зберегти свої посади.

Можна припустити, що патова ситуація з роботою міської ради їх цілком влаштовує. Незважаючи на зірвані сесії міської ради Тернополя, продовжуються засідання депутатських комісій, на яких активно “вирішуються” різні питання. У роботі цих комісії продовжують брати участь виключені зі “Свободи” депутати.

Таким чином, зрив чергової сесії міської ради – це удар по Тернополю та тернополянах, однак не по депутатах, які ініціюють протистояння під радою. Вони як і раніше зможуть активно “вирішувати” свої питання у комісіях, оскільки де-юре і де-факто продовжують їх контролювати.

А тим часом

24 травня була розпочата процедура відкликання трьох депутатів Тернопільської міської ради, яких виключили із “Свободи” – Ігоря Турського, Івана Сороколіта та Романа Навроцького.

Процедура позбавлення мандата доволі складна і складається з кількох етапів. Для початку треба було провести збори виборців у кількості не менше 300 осіб, щоб сформувати ініціативну групу, яка буде займатися збором підписів для відкликання депутатів.

Відповідні збори були проведені, сформована ініціативну групу та затверджено форму підписного листа. Після того, як територіальна виборча комісія отримає від ініціативної групи протоколи зборів, розпочнеться відлік 20 днів, визначених законом для збору підписів.

Для відкликання депутата необхідно зібрати підписів не менше, ніж виборча квота. Для Тернопільської міської ради це близько 1500 підписів. Тому цілком очевидно, що ініціатори відкликання досягнуть своєї мети. Далі – слово за міським виборчкомом.

Богдан Стельмах