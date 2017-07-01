Депутати Вишнівецької селищної ради звернулися до Президента України з прохання розслідувати вбивство 17-річної Ірини Мукоїд

Уже п’ятий день люди живуть жагою якнайсуворішої кари злочинцю (багато хто у селищі каже, що він був не один). «Монстром» називають вишнівчани нелюда у людській подобі, який 26 червня у жорстокий спосіб відібрав життя у цьогорічної випускниці місцевої школи. А ще люди бояться за свою безпеку і життя своїх дітей, адже вбивць поліція ще не знайшла.

Як повідомив начальник Збаразького відділення поліції ГУНП Віталій Присяжнюк, над розкриттям вбивства Ірини Мукоїди зараз працює група слідчих з обласного управління Нацполіції. На допомогу їм прибули фахівці з Києва. Щодня у селищі буває керівництво обласної поліції. Загалом у коло підозрюваних на початках потрапило десять осіб, але з дня на день, після перевірок, їх кількість зменшується.

Для того, аби заспокоїти жителів громади, у п’ятницю, 30 червня, депутати Вишнівецької селищної ради зібралися на позачергову сесію, а члени виконкому ради провели засідання. І один, і другий захід відбулися просто неба, на подвір’ї селищної ради, аби кожен вишнівчанин міг почути, про що йдеться, і поставити голові громади та депутатам запитання. Із 27 депутатів у відкритому засіданні сесії взяв участь 21 народний обранець.

Після виконання державного Гімну голова Вишнівецької ОТГ Володимир Кравець повідомив, що на порядок денний сесії виноситься лише одне питання – про звернення депутатів Вишнівецької селищної ради до Генерального прокурора, Президента, керівника СБУ, голови Тернопільської ОДА і начальника обласного управління Нацполіції.

У зверненні, яке депутати ухвалили одноголосно, йдеться: «З метою привернення уваги відповідних органів державної влади щодо факту жорстокого вбивства на території Вишнівецької ОТГ Мукоїди Ірини Андріївни, 1999 р.н., забезпечення швидкого та оперативного розкриття даного злочину, керуючись статтею Закону України «Про місцеве самоврядування», Вишнівецька селищна рада вирішила: звернутися до Президента України, Генерального прокурора України, міністра внутрішніх справ України, голови Національної поліції України з відповідним зверненням. Проінформувати голову Вишнівецької ОТГ про результати розгляду звернення і прийняті заходи».

– Я прошу не робити поспішних висновків у справі розслідування цього страшного злочину і не звинувачувати тих, на кого навіть близько немає підозри, – звернувся до всіх присутніх Володимир Кравець. – Для невинних людей це тяжке звинувачення, а для наклепників – гріх. Запевняю, що немає і не може бути мови, що хтось когось буде покривати, «відмазувати» від справедливого покарання.

Володимир Кравець повідомив також, що з тіткою, яку вбита Ірина називала мамою, на безоплатній основі працює юрист. Він матиме доступ до всіх документів, що стосуються розслідування резонансного злочину.

Після сесії голова ОТГ ознайомив вишнівчан з трьома проектами рішень виконавчого комітету селищної ради. Перші два стосувалися обмеження руху автомобільного транспорту на час проведення у Вишнівці масового заходу з нагоди відкриття стадіону (2 липня ц.р.) і заборону продажу цього дня алкогольних напоїв на період з 22-ої вечора до 8-ої ранку.

– Як не прикро, ми не можемо через вбивство Ірини відмінити заплановане відкриття стадіону, тому що відповідні контракти та угоди з цього приводу підписані задовго до трагічної події. Щоб їх скасувати, доведеться платити штрафні санкції, – сказав Володимир Кравець. – Я сам маю дітей і внуків і, повірте, якби ця падлюка, що вбила дівчину, потрапила мені до рук, я знав би, що робити. Мені дуже прикро, що цей злочин стався у нас в громаді. Я говорив з названою мамою Ірини, вибачився за те, що на відкритті стадіону звучатиме музика. Але життя не можна зупинити. Для нас зараз найважливіше допомогти правоохоронцям знайти цього покидька… Прошу кожного, хто щось бачив чи чув у ніч вбивства, звернутися до правоохоронців, щоб допомогти слідству. Можна інформувати анонімно. І ще раз прошу – не полюйте на «відьом», не поширюйте чутки, бо це лише зашкодить встановленню істини…

Ще один проект, затверджений, як і попередні два, членами виконкому, стосується встановлення камер відеоспостереження у місцях масового скупчення людей, на жвавих дорогах і перехрестях. Голова ОТГ запевнив, що до кінця року у Вишнівці будуть встановлені 15 таких камер.

Світлана Березівська