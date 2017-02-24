Депутати відклали земельні питання у “довгий ящик”
24/02/2017 0
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На черговому засіданні сесії Тернопільської міськради збиралися розглянути близько 250 питань, що так чи інакше стосувалися землі.
Проте, їх, зняли з порядку денного, повідомляє Depo.Хмельницький. Коли обранці приступлять до вирішення земельних питань вирішать наприкінці сьогоднішнього засідання.
Нагальнішим є Генплан міста.
“Найскладніше питання на сьогоднішній сесії, – сказав очільник міста Сергій Надал. – І не зрозуміло ще, чи вдасться нам погодити його на цьому засіданні”.
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