Депутати відклали земельні питання у “довгий ящик”

24/02/2017 Розмір тексту:

На черговому засіданні сесії Тернопільської міськради збиралися розглянути близько 250 питань, що так чи інакше стосувалися землі.

Проте, їх, зняли з порядку денного, повідомляє Depo.Хмельницький. Коли обранці приступлять до вирішення земельних питань вирішать наприкінці сьогоднішнього засідання.

Нагальнішим є Генплан міста.

“Найскладніше питання на сьогоднішній сесії, – сказав очільник міста Сергій Надал. – І не зрозуміло ще, чи вдасться нам погодити його на цьому засіданні”.