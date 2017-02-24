Депутати відклали земельні питання у “довгий ящик”

24/02/2017 0
Розмір тексту:
версія для друку

На черговому засіданні сесії Тернопільської міськради збиралися розглянути близько 250 питань, що так чи інакше стосувалися землі.

Проте, їх, зняли з порядку денного, повідомляє Depo.Хмельницький. Коли обранці приступлять до вирішення земельних питань вирішать наприкінці сьогоднішнього засідання.

Нагальнішим є Генплан міста.

“Найскладніше питання на сьогоднішній сесії, – сказав очільник міста Сергій Надал. – І не зрозуміло ще, чи вдасться нам погодити його на цьому засіданні”.

  • Теги:

Додати свій коментар

Креатор буд
Погода, Новости, загрузка...

Погода

Опитування

  • Які транспортні засоби є у вашій сім'ї?

    Результати

    Loading ... Loading ...

© 2000-2012 "За Збручем"

Передрук матеріалів тільки за наявності гіперпосилання на www.zz.te.ua

Вгору

Сайт створено
7 / 0,283 / 9.47m