Депутати призначили директора школи мистецтв

02/11/2017 Розмір тексту:

Сесія внесла зміни і доповнення до рішення Тернопільської обласної ради № 1602 від 15 березня 2014 року «Про затвердження програми розвитку місцевого самоврядування в Тернопільській області на 2014-2018 роки».

Також депутати проголосували за зміни до програми розвитку видавничої справи та інформаційного простору у Тернопільській області на 2017 – 2020 роки, до Програми захисту населення і територій Тернопільської області від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру на 2014 -2017 роки.

Депутати проголосували за клопотання щодо нагородження Грамотою Верховної Ради України Віталія Кулика і призначили Марію Гудиму на посаду директора Тернопільської обласної експериментальної комплексної школи мистецтв імені Ігоря Герети.