Депутати голосують за Генплан, якого в очі не бачили?

24/02/2017 Розмір тексту:

О 10.00 розпочалася доленосна сесія Тернопільської міської ради, на які розглянуть проект нового Генплану. Під стінами мерії зібралися численні пікетувальники, а мер викликав охорону.

Важливе для розвитку міста рішення, яке закликають у такому вигляді не приймати активісти та небайдужі тернополяни, стоїть на порядку денному. Тим часом депутатам навіть не роздали графічних матеріалів про зміни, які передбачається внести. Про це повідомляє юрист Олена Степанова у соцмережі.

Представник “Самопомочі” Андрій Шкула стверджує, що проектом передбачено вилучення цілих гектарів зелених зон та парків Тернополя. Інші депутати, які раніше активно виступали проти пропонованого Сергієм Надалом документу, раптово замовкли. Містом ширяться чутки, що за позитивне голосування депутатам пропонують чималу винагороду.

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