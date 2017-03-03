Депутати облради вимагають заборонити будувати ГЕС на Дністрі

03/03/2017 Розмір тексту:

Депутати Тернопільської облради на сьогоднішній сесії прийняли звернення до керівництва держави щодо заборони будівництва каскаду ГЕС на Дністрі.

У ньому, зокрема, йдеться: «… вимагаємо вилучити з розпорядження Кабінету Міністрів України від 13 липня 2016 року №552-р «Про схвалення Програми розвитку гідроенергетики на період до 2026 року» положення щодо будівництва каскаду верхньодністровських гідроелектростанцій та прийняти рішення про відмову від реалізації намірів проектування і будівництва каскаду гідроелектростанцій з водосховищами на Дністрі, а також пропонуємо розглянути можливість розвитку сонячної та вітрової електроенергетики».

Депутати також звертаються до Кабінету міністрів та Верховної Ради внести зміни до Державного бюджету та передбачені для підготовки технічно-економічного обґрунтування будівництва каскаду ГЕС 155 мільйонів спрямувати на соціально-економічний розвиток півдня Тернопільщини.