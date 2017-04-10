Депутати облради вимагають притягти до відповідальності тих, хто придумав вводити абонплату за газ

10/04/2017 Розмір тексту:

Депутати обласної ради звертаються до Президента України Порошенка П.О., Кабінету Міністрів України, Генеральної Прокуратури України, Національного антикорупційного бюро України та Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики і комунальних послуг (НКРЕКП) щодо введення щомісячної абонплати за газ.

У зверненні, зокрема, йдеться: «Ми, депутати Тернопільської обласної ради, вимагаємо від Генеральної Прокуратури України, Національного антикорупційного бюро України провести всебічне розслідування за фактом ухвалення незаконного рішення посадовцями Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП) та притягнення винних до відповідальності».

Депутати також підтримали звернення Волинської обласної ради до Президента України, Кабінету Міністрів України, Верховної Ради України, Ради національної безпеки і оборони, обласних рад щодо блокади банків з російським капіталом.

Своїм рішенням сесія утворила тимчасову контрольну комісію з питань визначення стану функціонування розповільчих газових мереж в області.

Депутати прийняли звернення до Міністерства внутрішніх справ України, Національної поліції України, Національної гвардії України, Служби безпеки України щодо неприпустимості застосування сили під час мирних акцій протесту, вжиття ефективних заходів для протидії рейдерським захопленням та захисту конституційних прав громадян.