Депутати облради прийняли рішення щодо абонплати за газ

11/04/2017 Розмір тексту:

Третє пленарне засідання п’ятої сесії обласної ради скликали 10 квітня. Традиційно, пленарне засідання розпочалося із годинним запізненням. У порядку денному, який мали розглянути депутати, було майже 70 питань.

Найбільше часу депутати витратили на дискусії з приводу їхнього звернення до вищого керівництва держави щодо введення щомісячної абонплати за газ. Цікаво, що у цей же час у столиці НКРЕКП на своєму засіданні якраз вирішувала це питання. І депутати мали можливість спостерігати за засіданням в онлайн режимі. Комісія скасувала рішення пpo ввeдeння aбoнeнтcькoї плaти зa poзпoдiл гaзy. Та депутати облради вирішили направити ще й власне звернення, у якому, зокрема, зазначено:

«Вимагаємо скасувати грабіжницьке і необгрунтоване рішення Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг від 28 березня 2017 року про введення щомісячної абонплати за підключення до системи газопостачання та відправити у відставку весь склад НКРЕКП і в першу чергу голову комісії Дмитра Вовка, а також знизити тарифи на газ та комунальні послуги.»

Крім того, депутати вимагають від Генеральної Прокуратури України, Національного антикорупційного бюро України провести всебічне розслідування за фактом ухвалення незаконного рішення посадовцями Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП) та притягнути винних до відповідальності.

Більшість присутніх на сесії підтримали це звернення, хоча були й такі, хто вважав це вже недоцільним і за нього не голосували.

Ольга Трач

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