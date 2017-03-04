Депутати облради повторно вимагають заборонити будівництво ГЕС на Дністрі

03/03/2017 Розмір тексту:

Звернення депутатів Тернопільської обласної ради до представників вищої влади не мають ніякого ефекту. Такого висновку дійшли самі депутати, але достукатися до Президента, Кабінету міністрів, Верховної ради не залишають надії.

Рівно рік тому 3 березня 2016 року депутати звернулися до вказаних органів вищої влади з вимогою заборонити будівництво шести ГЕС на Дністрі. Звернення підтримали одноголосно та його ніхто не почув. Натомість громади, які проживають на березі Дністра ініціатори будівництва ПАТ «Укргідроенерго» намагалися переконати у необхідності будівництва станцій, розповідаючи про розбудову інфраструктури та наповнення бюджетів.

Під час першого пленарного засідання п’ятої сесії Тернопільської обласної ради 3 березня 2017 року депутати повторно звернулися до Петра Порошенка, Кабміну, Верховної ради щодо заборони будівництва каскаду гідроелектростанцій з водосховищами.

Представники усіх фракцій обласної ради одностайно заявили, що виступають проти спорудження гідроелектростанцій на річці. Спеціально на сесію приїхали і люди із сіл, біля яких планують розпочати будівництво. Голова Заліщицької міської ради Алла Квач розповіла, як сільських голів повезли на екскурсію на Новодністровську ГАЕС показували, як все гарно, тоді як насправді навколишні села залишились ні з чим.

– Після цієї екскурсії 31 січня відбулася сесія Заліщицької міської ради і депутати після того як я довела до відома який «розквіт» нас чекає одноголосно прийняли рішення заборонити будівництво об’єктів гідроенергетики вздовж Дністра на території Заліщицької міської ради. Аналогічне рішення прийняла 9 лютого Мельнице-Подільська територіальна громада. Села піднімаються. У нас в Іванівському зібрали 475 підписів проти, у Горошовій – більше 800. Люди не хочуть щоб Дністер перетворили на шість ставків.

Аналогічне рішення також прийняли у Золотопотіцькій селищній раді Бучацького району. Депутати зауважували, що для того аби звернення почули необхідна і робота народних депутатів від Тернопільщини у ВРУ. На завершення обговорення цього питання депутат облради Олег Сиротюк, запропонував ще внести доповнення до їхнього звернення. А саме: внести зміни у державний бюджет на 2017 рік в частині виділення 155 мільйонів гривень на розроблення техніко-економічного обґрунтування і скерувати їх а соціально-економічний розвиток Тернопільської області – тим селам де планують будувати ГЕС і обіцяють розвиток інфраструктури. Проект рішення із доповненнями підтримали 48 із 51 депутата. Троє не голосувало.

Ольга Трач

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