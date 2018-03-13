Депутати облради підтримали бійців АТО та волонтерів

13/03/2018 Розмір тексту:

Сьогодні під стінами обласної ради у Тернополі громадські активісти, учасники АТО та волонтери влаштували акцію протесту. Вони також відвідали сесію обласної ради та пропонували депутатам підтримати їхнє звернення щодо побиття мітингувальників третього березня у Києві.

«Третього березня у Києві відбулася ганебна подія. Правоохоронці скоїли напад на учасників мирної акції протесту на площі Конституції у місті Києві. Ветеранів, захисників України жорстоко побили, також близько півсотні осіб безпідставно затримали. Ми вважаємо, що це вершина цинізму та зневаги до людей, які жертвували собою заради України. Тому ми не можемо спокійно реагувати на такі події і вимагаємо справедливого розслідування та покарання для винних», – відзначив доброволець, учасник бойових дій Дмитро Гайтко.

Підтримали учасників бойових дій і волонтери. Вони також відмовилися від державних нагород.

«На цю сесію прийшло багато учасників російсько-української війни. Ми хочемо донести до народу, що ж саме відбулося третього березня під Верховною Радою. Нам важливо, яка оцінка буде від депутатів цих подій, які сталися», – відзначив координатор волонтерської групи громадської організації “Схід та Захід єдині” на Тернопільщині Василь Конько.

Депутати обласної ради підтримали звернення добровольців та волонтерів з Тернопільщини.

Софія Романська