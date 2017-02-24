Депутати міськради візьмуться за генплан після обіду

24/02/2017 Розмір тексту:

Понад триста питань мають розглянути депутати міськради під час чотирнадцятої сесії, яка розпочалася 24 лютого. В орієнтовному порядку було 290 питань, а під час його затвердження внесли ще майже три десятки проектів рішень за подання міського голови та депутатів. Щоправда, 15 питань зняли з розгляду: 4 за ініціативи авторів та 11 за пропозиції депутата Андрія Артимовича, який зазначив, що їх не розглянули на профільних комісіях.

Щодо проекту рішення про внесення змін у генеральний план Тернополя, то депутати залишили його у порядку денному. Хоча під час засідання круглого столу у прес-клубі 15 лютого Роман Навроцький заявляв, що виступатиме на сесії з ініціативою зняти це питання з розгляду і перенести його на пізніший термін. Про це ми писали тут. Та ніхто з депутатів таку пропозицію не подав. За пропозицією міського голови усі додаткові внесені питання вирішили розглянути першими, а потім ті, які були в орієнтовному порядку денному.

Після затвердження порядку денного надали можливість виступити зі своїми проблемами представникам громадськості. Після них дійшла черга до депутатських запитів і звернень, яких також було чимало. До речі, Андрій Шкула підготував депутатський запит щодо необхідності дотримуватися регламенту і скликати сесію раз на місяць, щоб на пленарне засідання не накопичувалося по двісті і більше проектів рішень. Виступи представників громади та депутатів зайняли майже дві години. Тож, до обіду депутати встигли розглянути тільки всі внесені додаткові питання та одне питання із розданого депутатам порядку денного. Можливо, сьогодні ще розглянуть і питання внесення змін до генерального плану, яке стоїть під номером 30.

Ольга Трач

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