Депутату міськради “світить” п’ять років тюрми через фальшивий диплом

31/10/2017 Розмір тексту:

Поліція переконана, що диплом кандидата фізико-математичних наук у Марії Баб’юк фальшивий. До такого висновку правоохоронці дійшли в результаті розслідування. Відтак жінці загрожує від серйозного штрафу до позбавлення волі на п’ять років.

Проти Марії Баб’юк порушена кримінальна справа, стаття 191-а частина друга Кримінального кодексу України: привласнення, розтрата або заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем.

«Щодо цієї ситуації проводилося розслідування. І зараз можемо сказати, що у неї фальшивий диплом кандидата наук. В результаті користування фальшивим дипломом завдано збитків на суму 105 794 гривні, це ті доплати, які вона отримувала за фальшивий науковий ступінь. Відтак порушено кримінальну справу», – відзначив начальник ГУ НП в області Олександр Богомол.

Марія Баб’юк ситуацію пояснила тим, що нібито загубила диплом, а також жінка запевнила, що Міністерство освіти і науки України перевіряло цей диплом й обходилося без зауважень.

Софія Романська