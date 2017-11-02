Депутату міськради “світить” п’ять років тюрми через фальшивий диплом
Поліція переконана, що диплом кандидата фізико-математичних наук у Марії Баб’юк фальшивий. До такого висновку правоохоронці дійшли в результаті розслідування. Відтак жінці загрожує від серйозного штрафу до позбавлення волі на п’ять років.
Проти Марії Баб’юк порушена кримінальна справа, стаття 191-а частина друга Кримінального кодексу України: привласнення, розтрата або заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем.
«Щодо цієї ситуації проводилося розслідування. І зараз можемо сказати, що у неї фальшивий диплом кандидата наук. В результаті користування фальшивим дипломом завдано збитків на суму 105 794 гривні, це ті доплати, які вона отримувала за фальшивий науковий ступінь. Відтак порушено кримінальну справу», – відзначив начальник ГУ НП в області Олександр Богомол.
Марія Баб’юк ситуацію пояснила тим, що нібито загубила диплом, а також жінка запевнила, що Міністерство освіти і науки України перевіряло цей диплом й обходилося без зауважень.
Софія Романська
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Коментарі (1)
Михайло, 58 років01/11/2017
Як це може бути : ЗАВОЛОДІТИ ЧУЖИМ МАЙНОМ на своє прізвище ?? Чиє прізвище там записано, номер і дата видачі, ким видано ?? Тих і “шуруйте по повній програмі”!! Хто дав, за що дав?.. Там якщо добре поритися в навчальному закладі – може й документи по захисту кандидатської роботи віднайдуться…