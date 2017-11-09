Депутатом обласної ради стане доброволець Чашка

09/11/2017 Розмір тексту:

8 листопада у Тернопільській міській виборчій комісії вперше за останній час прийнято результативне рішення.

У зв’язку із смертю депутата міської ради від ВО “Свобода” Володимира Стаюри комісія визнала повноваження наступного за списком депутата від цієї партії. Цим депутатом стала Наталія Турецька, яка до цього виконувала повноваження депутата Тернопільської обласної ради.

Пані Наталя у “Свободі” ще з тих часів, коли про партію мало хто чув. Давній соратник, побратим та дружина лідера тернопільських тягнибоківців Олега Сиротюка. З’ява Турецької у міській фракції підсилить позиції Сергія Надала, з яким у Сиротюків давні дружні відносини.

Цікаво, що на місце Турецької в обласну раду зайде син Марії Чашки – 22-річний боєць батальйону “Січ” Василь Чашка. Він є наступним в обласному рейтинговому списку свободівців.

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