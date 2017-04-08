Депутатів Турського, Навроцького та Сороколіта виключили з ВО “Свобода”. ВІДЕО

08/04/2017 0
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Заступник голови ВО “Свобода” Руслан Кошулинський оголосив про виключення із однойменної партії депутатів Тернопільської міської ради Романа Навроцького, Ігоря Турського та Івана Сороколіта.

Про це він скзав на прес-конференції, яка відбулася 8 квітня.

Такий радикальний крок пов’язаний із систематичним порушенням депутатами партійної дисципліни.

– Ми дійшли висновку, що такі особи, як Роман Навроцький, Іван Сороколіт та Ігор Турський у своїх публічних виступах, у своїх голосуваннях відійшли від програмових засад, з якими політична партія ішла на місцеві вибори, – зазначив під час прес-конференції Руслан Кошулинський.

Також він звернувся до згаданих трьох депутатів із закликом, з огляду на морально-етичний бік цього питання, склати мандати. Адже ці люди стали депутатами міськради саме завдяки балотуванню у лавах ВО “Свобода”.

– Ми не можемо нести відповідальність за людей, які не сповідують ті принципи, які були задекларовані під час як передвиборчої кампанії, так і під час діяльності цієї каденції, – сказав Руслан Кошулинський, попросивши тернополян із розумінням поставитися до такого рішення партії.

До слова, на момент публікації матеріалу відбулося засідання фракції ВО “Свобода” у Тернопільській міській раді, на якій прийнято рішення виключити Романа Навроцького, Івана Сороколіта та Ігоря Турського з фракції.

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