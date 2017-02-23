Депутатів міськради просять прийняти рішення, за яке не буде соромно перед майбутніми поколіннями

23/02/2017 Розмір тексту:

«Шановний депутат міської ради міста Тернопіль. Ваші вчинки формують наше майбутнє. На голосуванні за зміни у Генплан прийміть рішення, за яке Вам не буде соромно перед майбутніми поколіннями».

СМС такого змісту розіслав депутатам міськради активіст, який у Фейсбуці фігурує як Юрі Собі, повідомляє 0352.ua.

«Сьогодні надіслав смс своєму, а також і іншим депутатам #ТМР, від голосу яких буде залежати майбутній розвиток Нашого міста. Ми продовжуємо розвивати Громадське Суспільство і його розвиток залежить від кожного», – написав він під оприлюдненим фото з текстами СМС та прізвищами депутатів, яким були надіслані повідомлення.

Ініціатива Юрі Собі викликала схвальні відгуки.

«Вроді би й дійсно нічого такого, а круто, що громаді не байдуже і хтось придумав таку розсилку. Депутати відчуватимуть, що за ними є громада. Яка як і подякувати може, так і виконувати роль наглядача. Супер ідея», – написала в коментарях Люба Вовк.