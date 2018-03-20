Депутатам з Тернопільщини “світить” по два роки в’язниці

19/03/2018 Розмір тексту:

Чортківською місцевою прокуратурою розпочато кримінальне провадження за ст. 366 -1 КК України за фактом неподання двома депутатами однієї із сільських рад Чортківського району декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування.

Встановлено, що депутати сільської ради, будучи суб’єктами декларування, умисно не подали за 2016 рік щорічну декларацію особи, уповноваженої на виконання функцій органів місцевого самоврядування. На даний час триває досудове розслідування, процесуальне керівництво у якому здійснюється Чортківською місцевою прокуратурою. Про це повідомляє прес-служба прокуратури області.

Санкція статті інкримінованого злочину передбачає покарання у виді штрафу від двох тисяч п’ятисот до трьох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або громадських робіт на строк від ста п’ятдесяти до двохсот сорока годин, або позбавлення волі на строк до двох років, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.