Депутата з Тернопільщини підловили на корупції

27/10/2017 Розмір тексту:

Чортківською місцевою прокуратурою виявлено факт порушення вимог Закону України «Про запобігання корупції» при поданні щорічної декларації осіб, уповноважених на виконання функція держави або місцевого самоврядування.

Про це повідомляє прес-служба прокуратури Тернопільської області.

Встановлено, що депутат однієї з селищних рад Заліщицького району Тернопільської області до цього часу не подав електронну декларацію за 2016 рік до Єдиного державного реєстру електронних декларацій.

Прокуратурою розпочато кримінальне провадження за ст. 366-1 КК України (Умисне неподання декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування). Триває досудове розслідування, процесуальне керівництво у якому здійснюється Чортківською місцевою прокуратурою.

Санкція статті інкримінованого злочину передбачає покарання у виді штрафу від двох тисяч п’ятисот до трьох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або громадських робіт на строк від ста п’ятдесяти до двохсот сорока годин, або позбавлення волі на строк до двох років, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.