Депутата з “Народного контролю” знову спіймали на хабарі

22/02/2017 Розмір тексту:

На Тернопільщині депутат міськради отримав 2 тисячі доларів США неправомірної вигоди. Ним виявився представник партії “Народний контроль” з Бережан. Це далеко не перший корупційний скандал політсили, яку у нашій області очолює місцевий бізнесмен-олігарх Володимир Бліхар.

Раніше на “чорній справі” правоохоронці викривали депутата тернопліьської міськради Ляховича. Сам керівник НК Бліхар несподівано став секретарем земельної комісії міста Тернопіль якраз напередодні голосування за Генплан, яким, на думку активістів, узаконюють численні зловживання та махінації. Цікаво, що хабар за який спіймали “народного контролера” з Бережан призначався за вирішення також земельного питання.

Як повідомляє прес-служба прокуратури Тернопільської області.

Прокуратурою Тернопільської області здійснюється процесуальне керівництво у кримінальному провадженні, розпочатому за частиною 3 статті 369-2 Кримінального кодексу України (Прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди для себе чи третьої особи за вплив на прийняття рішення особою, уповноваженою на виконання функцій держави, поєднане з вимаганням такої вигоди).

Розслідуванням встановлено, що депутат Бережанської міської ради вимагав від місцевої жительки 2000 доларів США за позитивне вирішення на засіданні земельної комісії, членом якої він є, та сесії міської ради питання щодо передачі їй земельних ділянок у власність та оренду. Зловмисника затримано безпосередньо під час отримання обіцяних грошей.

Злочин викрито спільно з працівниками Національної поліції та Служби безпеки України в області.