Депутата міськради підозрюють у розбазарюванні коштів комунального підприємства?

24/04/2017 Розмір тексту:

Нещодавно на прес-конференції Тернопільської обласної організації ВО «Свобода» член політвиконкому партії Руслан Кошулинський повідомив про виключення депутатів Тернопільської міської ради Романа Навроцького, Ігоря Турського та Івана Сороколіта. За інформацією Кошулинського, таке рішення пов’язане із систематичним порушенням депутатами партійної дисципліни.

Днями окремі місцеві сайти оприлюднили нову інформацію щодо «вигнання» екс-свободівців. Так, політичний аналітик Микола Савченко у своїй статті на сайті Бізнес-компаньйон стверджує, що основною причиною згаданого рішення партії нібито стали підозри у корупції, зокрема, стосовно Івана Сороколіта.

Як зазначається в публікації, Сороколіт, як і більшість депутатів міськради, міг бути причетний до лобіювання інтересів великих забудовників. Іде мова про спорудження торгово-офісного центру на виборчому окрузі депутата, по вул. Бродівській.

Втім, основні звинувачення на адресу депутата стосуються його роботи у комунальному підприємстві «Тернопіль Інтеравіа», котре було засноване у 2011 році. Нагадаємо, ця структура займається впорядкуванням кабельних мереж у місті, а також обслуговуванням системи централізованого відеоспостереження.

За інформацією сайту, нещодавно Івана Сороколіта змусили прозвітувати про свою роботу. Наприкінці 2016 року Сергій Надал оголосив догану керівнику КП за неналежне виконання службових обов’язків. Причиною дисциплінарного стягнення стало те, що «Тернопіль Інтеравіа» проігнорувало розпорядження мера, яким всіх керівників комунальних підприємств було зобов’язано оприлюднити на єдиному порталі відкритих даних фінансові звіти та реєстр боргових зобов’язань. Зазначимо, що це рішення було прийнято з метою забезпечення більшої відкритості та прозорості у роботі всіх комунальних структур міста перед громадою.

Водночас прокурор області В’ячеслав Перч у комплексному інтерв’ю агенції УНІАН з нагоди перших 100 днів на посаді заявив, що на окремих комунальних підприємствах Тернополя виявлені «фірми-прокладки», через які виводилися кошти на мільйони гривень.

Відтак, Іван Сороколіт був змушений оприлюднити фінансові звіти та акти перевірки діяльності КП «Тернопіль Інтеравіа» починаючи з 2013 року. Посилаючись на ці документи, автор публікації зауважує деякі факти щодо прибутків та витрат підприємства. Зокрема, Микола Савченко звертає увагу на ряд статей витрат, за якими кошти могли «виводитися» з підприємства.

Отже, за 2013 рік «Інтеравіа» заробило майже мільйон гривень. Понад половина цієї суми пішла на «інші операційні витрати». У 2014 році за цією ж статтею було витрачено 362 тисячі гривень, ще 332 тисячі пішло на «адміністративні витрати». Наступного, 2015 року на «адміністративні витрати» списано понад 360 тис. грн. Ще 321 тисячу гривень склали «інші витрати». Врешті, за 9 місяців 2016 року на «адміністративні витрати» пішло 316 тисяч гривень, а на «операційні витрати» – 283 тисячі.

Як йдеться у звіті відділу внутрішнього контролю міської ради, значна частина «адміністративних витрат», «операційних витрат» та «інших витрат» забезпечені договорами та актами виконаних робіт, де не вказано структуру (складові) витрат, що вплинули на вартість наданої послуги.

Разом з тим, дещо про суть «операційних», «адміністративних» та «інших» витрат комунального підприємства все ж можна дізнатися з офіційних документів. Наприклад, «Тернопіль Інтеравіа» заплатило сотні тисяч гривень приватному підприємцю Спасскову за канцелярську продукцію, картриджі для принтерів, комп’ютерну техніку. При цьому, як стверджує сайт Бізнес-компаньйон, Денис Спассков є давнім товаришем Івана Сороколіта. Спассков був одним із працівників відомого інтернет-кафе «Крапка», яке заснував Сороколіт. Після того, як останній став депутатом, він створив ПП, яке і очолив Спассков. Як свідчать документи, лише за 2015 рік з міського бюджету через це ПП було перераховано майже 200 тисяч гривень.

Разом з тим, згаданий сайт оприлюднив інші фінансові документи, відповідно до яких Спасскову оплачували різноманітні послуги і товари інші структури міської ради на суми у десятки тисяч гривень.

З усього наведеного вище автор статті робить припущення, що директор КП «Тернопіль Інтеравіа» «вивів» з підприємства більше 2,5 мільйона гривень. Так це чи ні, вочевидь, мають встановлювати компетентні органи.

Cам депутат спростовує звинувачення на свою адресу, назвавши їх «ахінеєю». Про це він написав на своїй сторінці у «Фейсбуці».

До слова, у 2015 році молодий політик із скромною зарплатою у комунальному підприємстві посів четверте місце у списку найбагатших депутатів міської ради.