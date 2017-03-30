Депутат з Тернопільщини задекларував понад мільйон доларів готівки
Депутат Кременецької міської ради Віктор Герасимович вразив своєю декларацією. Чоловік зареєстрував кілька квартир, десяток земельних ділянок і нечувані суми готівки.
Як повідомляє сайт Репортер, свою декларацію депутат подав в середині березня 2017 року. Згідно документу, Віктор Герасимвич працює директором одразу на трьох підприємствах. Депутат задекларував кілька квартин у Кременці, одна з яких має площу понад 140 кв. м. Ще три – близько 60 метрів кожна. У власності депутата перебуває невеликий житловий будинок, площею 36 кв.м., а у власності його дружини будинок на 67 кв. м.
У декларації чоловіка вказано десять земельних ділянок та кілька нежитлових приміщень.
Серед об’єктів незавершеного будівництва будинок (площа невідома) та квартира на 247 кв. м. Усі знаходяться у Кременці.
А ось в частині транспортних засобів депутат проявив скромність. Із зареєстрованого лише ЗІЛ 1988 року випуску, ГАЗ 1992 року випуску та причіп марки CHATEAU 1985 року.
Майже 100% становить частка власності депутата у ТОВ “Укрпродінвест”, близько 75% у ТОВ “Обрій ЛТД” та 30% у сільськогосподарському виробничому товаристві “Біла криниця”.
Заробітна плата кременчанина, отримана за основним місцем роботи (“Укрпродінвест”), становить 17700 грн., стільки ж він заробив у ТОВ “Обрій ЛТД”, де працює за сумісництвом. Дохід від зайняття підприємницькою діяльністю становить 312715 грн.
Дружина працює у ДП Кременецьке УПРГ (постачання та реалізації газу), де торік отримала 84197 грн. зарплати.
У вигляді готівки депутат зареєстрував 3,1 млн. грн., 450 тис. євро та 550 тис. доларів. Дружина зареєструвала 250 тис. грн., 20 тис. євро та 55 тис. доларів.
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